За останні два роки пошукові запити "в який колір пофарбувати кухню" значно зросли. Аналіз також показав, які кольори кухні, за прогнозами, будуть найпопулярнішими у 2023 році.

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Які кольори будуть найпопулярніші протягом 2023 року

На першому місці – незмінно популярна біла кухня. Це цілком очевидно, враховуючи її універсальність і адаптивність. Далі в списку ми знаходимо більш авантюрні варіанти, серед яких червоний, рожевий і жовтий – всі з'являються в першій десятці. Ось топ-10:

білий;

чорний;

сірий;

зелений;

синій;

кремовий;

червоний;

рожевий;

жовтий;

коричневий.

Популярність чорних кухонь здається досить дивною, але цей колір можна застосовувати лише для деталей.

"Чорний на основній нижній частині та навісних шафах матиме розкішний і величний вигляд з позачасовим відтінком. Якщо ви не почуваєтеся такими сміливими, щоб зробити кухню чорною, можливо, оберіть чорні аксесуари, такі як крани та ручки?", – зазначає дизайнер Том Хоулі.

Рожеві кухні – це тренд, який набирає обертів. Колір зараз посідає дев'яте місце. "Елегантна, більш грайлива альтернатива сірому – вона створює неймовірну теплоту", – каже Том.



Кухня в рожевому кольорі / Фото Unsplash

Рожевий викликає суперечки, однак за останні кілька років популярність цього універсального відтінку різко зросла.