За останні два роки пошукові запити "в який колір пофарбувати кухню" значно зросли. Аналіз також показав, які кольори кухні, за прогнозами, будуть найпопулярнішими у 2023 році.
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Які кольори будуть найпопулярніші протягом 2023 року
На першому місці – незмінно популярна біла кухня. Це цілком очевидно, враховуючи її універсальність і адаптивність. Далі в списку ми знаходимо більш авантюрні варіанти, серед яких червоний, рожевий і жовтий – всі з'являються в першій десятці. Ось топ-10:
- білий;
- чорний;
- сірий;
- зелений;
- синій;
- кремовий;
- червоний;
- рожевий;
- жовтий;
- коричневий.
Популярність чорних кухонь здається досить дивною, але цей колір можна застосовувати лише для деталей.
"Чорний на основній нижній частині та навісних шафах матиме розкішний і величний вигляд з позачасовим відтінком. Якщо ви не почуваєтеся такими сміливими, щоб зробити кухню чорною, можливо, оберіть чорні аксесуари, такі як крани та ручки?", – зазначає дизайнер Том Хоулі.
Рожеві кухні – це тренд, який набирає обертів. Колір зараз посідає дев'яте місце. "Елегантна, більш грайлива альтернатива сірому – вона створює неймовірну теплоту", – каже Том.
Кухня в рожевому кольорі / Фото Unsplash
Рожевий викликає суперечки, однак за останні кілька років популярність цього універсального відтінку різко зросла.