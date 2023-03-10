За последние два года поисковые запросы "в какой цвет покрасить кухню" значительно выросли. Анализ также показал, какие цвета кухни, по прогнозам, будут самыми популярными в 2023 году.
Обратите внимание Что ждет рынок первичной недвижимости в 2023 году: прогноз гендиректора КН РИЭЛ
Какие цвета будут самыми популярными в течение 2023 года
На первом месте – неизменно популярная белая кухня. Это совершенно очевидно, учитывая ее универсальность и адаптивность. Далее в списке мы находим более авантюрные варианты, среди которых красный, розовый и желтый – все появляются в первой десятке. Вот топ-10:
- белый;
- черный;
- серый;
- зеленый;
- синий;
- кремовый;
- красный;
- розовый;
- желтый;
- коричневый.
Популярность черных кухонь кажется довольно удивительной, но этот цвет можно применять только для деталей.
"Черный на основной нижней части и навесных шкафах будет выглядеть роскошно и величественно с вневременным оттенком. Если вы не чувствуете себя такими смелыми, чтобы сделать кухню черной, возможно, выберите черные аксессуары, такие как краны и ручки?", - отмечает дизайнер Том Хоули.
Розовые кухни – это тренд, который набирает обороты. Цвет сейчас занимает девятое место. "Элегантная, более игривая альтернатива серому – она создает невероятную теплоту", – говорит Том.
Кухня в розовом цвете / Фото Unsplash
Розовый вызывает споры, но за последние несколько лет популярность этого универсального цвета резко возросла.