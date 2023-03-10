Трендовий прогноз: 10 найпопулярніших кольорів кухні у 2023 році

Колір є одним із найважливіших моментів під час створення кухні нашої мрії. Він впливає на всі можливі аспекти дизайну.

За останні два роки пошукові запити "в який колір пофарбувати кухню" значно зросли. Аналіз також показав, які кольори кухні, за прогнозами, будуть найпопулярнішими у 2023 році.

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Які кольори будуть найпопулярніші протягом 2023 року

На першому місці – незмінно популярна біла кухня. Це цілком очевидно, враховуючи її універсальність і адаптивність. Далі в списку ми знаходимо більш авантюрні варіанти, серед яких червоний, рожевий і жовтий – всі з'являються в першій десятці. Ось топ-10:

білий;

чорний;

сірий;

зелений;

синій;

кремовий;

червоний;

рожевий;

жовтий;

коричневий.

Популярність чорних кухонь здається досить дивною, але цей колір можна застосовувати лише для деталей.

"Чорний на основній нижній частині та навісних шафах матиме розкішний і величний вигляд з позачасовим відтінком. Якщо ви не почуваєтеся такими сміливими, щоб зробити кухню чорною, можливо, оберіть чорні аксесуари, такі як крани та ручки?", – зазначає дизайнер Том Хоулі.

Рожеві кухні – це тренд, який набирає обертів. Колір зараз посідає дев'яте місце. "Елегантна, більш грайлива альтернатива сірому – вона створює неймовірну теплоту", – каже Том.



Кухня в рожевому кольорі / Фото Unsplash

Рожевий викликає суперечки, однак за останні кілька років популярність цього універсального відтінку різко зросла.