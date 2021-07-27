Колишній найсексуальніший чоловік планети продав будинок за 16,8 мільйона доларів: фото
Джерело:Mansion Global
Відомий американський виконавець Джон Ледженд, визнаний найсексуальнішим чоловіком на планеті, продав розкішний будинок у Каліфорнії. Сума угоди склала 16,8 мільйона доларів (452 мільйони гривень).
Ім'я покупця зіркової нерухомості залишилося в таємниці. Як виглядає особняк – дивіться далі.
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Що відомо про угоду
Джон Ледженд разом з дружиною моделлю Кріссі Тайген виставили на продаж будинок у Беверлі-Хіллз у серпні 2020 року. Пара хотіла отримати за об'єкт 23,9 мільйона доларів (642 мільйони гривень).
Вже за тиждень знайшовся покупець. Однак угода зірвалася з невідомих причин. Будинок знову виставили на продаж. Його вдалося реалізувати за 16,8 мільйона доларів.
Джон Ледженд і Кріссі Тайген / Фото hellomagazine
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Що є у будинку
Площа будинку, яким Ледженд і Тайген володіли з 2016 року, становить близько 790 квадратних метрів. В особняку є 7 спалень, 9 ванних кімнат, тренажерний зал, гардеробні, кінотеатр, басейн і велика тераса. Ім'я нового власника не розголошується.
Як виглядає колишній будинок Джона Ледженда / Фото Mansion Global: