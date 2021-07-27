Имя покупателя звездной недвижимости осталось в тайне. Как выглядит особняк – смотрите далее.

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Что известно о сделке

Джон Ледженд вместе с супругой моделью Крисси Тайген выставили на продажу дом в Беверли-Хиллз в августе 2020 года. Пара хотела получить за объект 23,9 миллиона долларов (642 миллиона гривен).

Уже через неделю нашелся покупатель. Однако сделка сорвалась по неизвестным причинам. Дом снова выставили на продажу. Его удалось реализовать за 16,8 миллиона долларов.

Джон Ледженд и Крисси Тайген / Фото hellomagazine

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Что есть в доме

Площадь дома, которым Ледженд и Тайген владели с 2016 года, составляет около 790 квадратных метров. В особняке есть 7 спален, 9 ванных комнат, тренажерный зал, гардеробные, кинотеатр, бассейн и большая терраса. Имя нового владельца не разглашается.

Как выглядит бывший дом Джона Ледженда / Фото Mansion Global: