В цих умовах Уряд робить все, аби цієї зими українці були зі світлом і теплом. А поки тривають бойові дії, в Україні очікуються все нові і нові руйнування. Відтак взимку в окремих регіонах можуть виникнути проблеми з опаленням та електропостачанням, повідомляє 24 канал.

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Так, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов закликав українців готуватися до холодів уже зараз. Що врахувати для початку – далі.

Стартовий набір: що повинно бути під рукою

Як пише "Економічна правда", бойові дії можуть призвести до відключення зв’язку, світла, газу, тепло- і водопостачання. Це особливо критично, коли за вікном – мінус 20 градусів. Тож про всякий випадок доведеться запастися водою, їжею, ліками, батарейками, ліхтариками, свічками та сірниками.

Також варто подбати про мінімальний запас дров та придбати сокиру. Як показав досвід територій на яких велися бойові дії, люди в критичних умовах були змушені виходити з дому та готувати їжу на вогні біля під’їзду.

Завдання №1 – утеплити житло

Ця порада стосується як тих, хто живе у приватних будинках, так і мешканцям квартир. Проте, якщо перші можуть зробити це самостійно, другим варто скооперуватися із сусідами, адже найкращий ефект продемонструє комплексно утеплений фасад.

Експерти радять не економити на матеріалі утеплювача та його товщині, на облаштуванні протипожежних поясів, а також технології утеплення.

Запастися теплим одягом та ковдрами

До приходу холодів треба закупити теплий одяг. Це стосується насамперед речей, в яких ви ходите вдома. Замініть піжами на фланелеві чи флісові, а домашній одяг – на термобілизну, трекінгові штани та теплі шкарпетки.

Не зайвим буде запастися резервними ковдрами, спальними мішками, парафіновими або газовими нагрівачами.

Якщо в приміщенні стане холодно, вікна радять завішувати ковдрами. Таку ж процедуру можна здійснити щодо підлоги та стін. Проте час від часу важливо провітрювати приміщення.

Мінімізувати використання газу

Найпростіший спосіб усунути незручності пов'язані із відсутністю газу – перейти на електроплиту. Інша техніка, яка працює на електриці теж стане в пригоді. При кращому сценарії – це допоможе знизити рахунки за газ.

Встановити буржуйки

Звісно, існує ймовірність, що в деяких населених пунктах будуть проблеми і з постачанням електрики. Якщо у будинок не поступатиме газ, а обігрівачі не працюватимуть, доведеться використовувати буржуйки.

Щоправда, треба заздалегідь подбати про безпеку. Буржуйки не можна ставити впритул до стіни або інших несучих конструкцій. На підлозі варто постелити металевий лист або поставити її на бетонну поверхню, щоб уникнути пожежі.

Підготуватися варто і мешканцям відносно безпечних регіонів

Теплий одяг та ковдри взимку можуть стати в пригоді навіть людям, які живуть у населених пунктах, де не йдуть бої. Річ у тім, що під час найближчого опалювального сезону температура у квартирах буде нижчою, ніж у попередні.

Як заявив Олексій Чернишов, щоб економити енергоносії температура в оселях становитиме +18 – 20 градусів та не опускатиметься нижче +16 градусів. Тож ліквідувати "містки холоду", утеплити вікна та вхідні двері варто й мешканцям настелених пунктів, де не ведуться бойові дії.

Пам'ятайте, що краще здійснювати підготовку до опалювального сезону заздалегідь й друга половина літа – ідеальний час, аби зайнятися питанням дому.