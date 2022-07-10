В этих условиях правительство делает все, чтобы этой зимой украинцы были со светом и теплом. А пока продолжаются боевые действия, в Украине ожидаются все новые и новые разрушения. Следовательно, зимой в отдельных регионах могут возникнуть проблемы с отоплением и электроснабжением, сообщает 24 канал.

К теме Квартира с панорамными окнами: будут ли покупать такое жилье после окончания войны

Так, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев призвал украинцев готовиться к холодам уже сейчас. Что учесть для начала – дальше.

Стартовый набор: что должно быть под рукой

Как пишет "Экономическая правда" , боевые действия могут привести к отключению связи, света, газа, тепло- и водоснабжения. Это особенно критично, когда за окном – минус 20 градусов. Так что на всякий случай придется запастись водой, едой, лекарствами, батарейками, фонариками, свечами и спичками.

Также стоит позаботиться о минимальном запасе дров и приобрести топор. Как показал опыт территорий, на которых велись боевые действия, люди в критических условиях были вынуждены выходить из дома и готовить еду на огне у подъезда.

Задание №1 – утеплить жилье

Этот совет касается как живущих в частных домах, так и жильцам квартир. Однако если первые могут сделать это самостоятельно, вторым стоит скооперироваться с соседями, ведь лучший эффект продемонстрирует комплексно утепленный фасад.

Эксперты советуют не экономить на утеплителе и его толщине, на обустройстве противопожарных поясов, а также технологии утепления.

Запастись теплой одеждой и одеялами

До прихода холодов нужно закупить тёплую одежду. Это касается прежде всего вещей, в которых вы ходите дома. Замените пижамы на фланелевые или флисовые, а домашнюю одежду – на термобелье, трекинговые штаны и теплые носки.

Не лишним будет запастись резервными одеялами, спальными мешками, парафиновыми или газовыми нагревателями.

Если в помещении станет холодно, окна советуют завешивать одеялами. Такую же процедуру можно осуществить на полу и стенах. Однако иногда важно проветривать помещение.

Минимизировать использование газа

Самый простой способ устранить неудобства, связанные с отсутствием газа – перейти на электроплиту. Другая техника, работающая на электричестве тоже пригодится. При лучшем сценарии это поможет снизить счета за газ.

Установить буржуйки

Конечно, есть вероятность, что в некоторых населенных пунктах будут проблемы и с поставкой электричества. Если в дом не будет поступать газ, а обогреватели не будут работать, придется использовать буржуйки.

Правда, нужно заранее позаботиться о безопасности. Буржуйки нельзя ставить вплотную к стене или другим несущим конструкциям. На полу следует постелить металлический лист или поставить его на бетонную поверхность во избежание пожара.

Подготовиться следует и жителям относительно безопасных регионов

Теплая одежда и одеяла зимой могут пригодиться даже людям, живущим в населенных пунктах, где не идут бои. Дело в том, что в ближайший отопительный сезон температура в квартирах будет ниже, чем в предыдущие.

Как заявил Алексей Чернышев, чтобы экономить энергоносители температура в домах составит +18 – 20 градусов и не будет опускаться ниже +16 градусов. Поэтому ликвидировать "мостики холода", утеплить окна и входную дверь следует и жителям настеленных пунктов, где не ведутся боевые действия.