Не змогли добудувати: це найвища покинута будівля у світі
Джерело:Oddity Central
Найвища недобудована будівля у світі розташована на околиці китайського міста Тяньцзінь. Мовиться про Goldin Finance 117 заввишки 597 метрів.
Goldin Finance 117 – це той самий China 117 Tower. Його почали будувати в 2008-му, але вже через два роки роботи зупинили.
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Хмарочос одразу назвали поганою ідеєю
Будівлю намагалися добудувати – у 2011 році роботи відновили. Тоді їх планували завершити у 2018 – 2019 році. Проте до вересня 2015 року будівництво було знову припинили й відтоді не поновлювали.
На той момент хмарочос був п'ятою за висотою будівлею у світі. А тепер це найвища занедбана нерухомість у світі.
У Goldin Finance 117 мало бути 128 надземних поверхів, з яких 117 хотіли виділити на готель і комерційні приміщення. Інші 11 поверхів мали займати механічні та експлуатаційні служби.
Хмарочос міг стати унікальним, адже, за планом, навіть найвищі поверхи мали бути придатними.
Деякі експерти кажуть, що насправді розробка такого проєкту була одразу поганою ідеєю. Адже в Тяньцзіні, другорозрядному місті, він просто не викликав інтересу в еліти.
На думку експертів, це повчальний приклад для інших забудовників і навіть для уряду Китаю. Після невдалого проєкту влада видала указ про значне обмеження масштабів і кількості хмарочосів, які зводитимуть у країні.