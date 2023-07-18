Протягом року над відновленням багатоповерхівки працювали мешканці будинку, місцева влада та французький благодійний фонд. Наразі вже 1500 жителів повернулися до своїх помешкань.

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Історія відновлення будинку захоплює

Спочатку мешканці будинку разом з ОСББ завдяки зборам, аукціонам та ярмаркам зібрали гроші для якнайшвидшого відновлення монолітних блоків будинку. Потім долучилася місцева влада, і тоді ж вдалося поставити вікна та двері.

Усі разом почали шукати організації, які зробили б ремонт фасаду, під'їздів і квартир. Без відмов не обійшлося. Мер Ірпеня каже, що місцева влада написала близько 3000 листів про допомогу в різні фонди Європи та світу.

Та все ж доброчинців вдалося знайти. Ремонт обійшовся благодійникам у понад 10 мільйонів гривень.

Місцеві жителі радіють з того, що вони змогли повернутися до домівок. Голова ОСББ зазначила, що звертатися за допомогою треба завжди. "Стукайте – і відчинять вам", – ось головний принцип.

Який вигляд мала багатоповерхівка до та після відбудови: дивіться відео

Зверніть увагу! Долучитись до відновлення Ірпеня ви можете звернувшись до міської ради за посиланням чи телефоном: (04597) 61 407.