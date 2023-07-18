В течение года над восстановлением многоэтажки работали жильцы дома, местные власти и французский благотворительный фонд. Сейчас уже 1500 жителей вернулись в свои дома.
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История восстановления дома увлекает
Сначала жильцы дома вместе с ОСМД благодаря собранию, аукционам и ярмаркам собрали деньги для скорейшего восстановления монолитных блоков дома. Затем присоединились местные власти, и тогда же удалось поставить окна и двери.
Все вместе начали искать организации, которые сделали бы ремонт фасада, подъездов и квартир. Без отказов не обошлось. Мэр Ирпеня говорит, что местные власти написали около 3000 писем о помощи в разные фонды Европы и мира.
И все же благотворителей удалось найти. Ремонт обошелся благотворителям более чем в 10 миллионов гривен.
Местные жители радуются тому, что они смогли вернуться в дома. Глава ОСМД отметила, что обращаться за помощью нужно всегда. "Стучите – и откроют вам", – вот главный принцип.
Как выглядела многоэтажка до и после восстановления: смотрите видео