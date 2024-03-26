У Японії збудували найвищий хмарочос: фото приголомшливої будівлі
Джерело:Dezeen
У Токіо завершили будівництво найвищого хмарочоса в Японії. Це вежа під назвою Mori JP Tower, яка є частиною комплексу Azabudai Hills.
Башта, що облицьована склом, має висоту 330 метрів. Вона перевершила 300-метровий Abeno Harukas в Осаці, встановивши новий рекорд.
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Який вигляд має найвищий хмарочос Японії
Башта розташована в токійському районі Мінато. Її спроєктувала американська студія спільно з японським забудовником Mori Building.
Завданням проєкту було створити в Токіо новий центр із доступним зеленим громадським простором. До його складу входять ще два хмарочоси та низка будівель з хвилястими зеленими дахами.
Будівля має вигнутий фасад, який звужується до землі та до вершини. Він прикрашений пелюстковою короною, що нагадує квіти лотоса.
"Наші будівлі завжди роблять дві важливі речі: вони певним чином досягають землі та певним чином досягають неба", – сказав співзасновник Pelli Clarke & Partners Фред Кларк.
За словами партнера студії, вежа Mori JP Tower має велике структурне ядро та плиту перекриття. Це характерні деталі хмарочосів у Японії, що роблять її ширшими. У США, наприклад у Лондоні та Нью-Йорку, будівлі здебільшого тонкі.