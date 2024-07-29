Його роками не можуть знайти: як сім'я живе в одному з найвужчих будинків у Британії

Подружжя Емілі та Тайлер з Кардіффа живуть в одному з найтонших британських будинків. Його ширина становить всього 4,9 фута, тобто близько 3 метрів.

Пара каже, що має одну проблему – водії доставки роками не можуть знайти їхню адресу. Будинок такий крихітний, що його навіть не помічають деякі місцеві жителі.

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Подружжя любить свій "найвужчий" будинок

Пара каже, що насправді люди перебільшують. Жити в будинку шириною три метри не так вже й складно. Хоч він і маленький, але дуже високий.

Це насправді не так погано, як люди думають. Наприклад, ми могли б поставити велику ялинку у вітальні, якби нам це було потрібно,

– поділилася Емілі.

На даху житла розміщена сонячна батарея, що виробляє екологічно чисту енергію, а поруч – під'їзна доріжка, де можна поставити дві машини. На думку подружжя, це значні переваги, які заслуговують уваги.



Будинок важко помітити з вулиці / Фото Daily Mail

Емілі каже, що їхня сім'я має лише одну претензію до житла. Мовиться про ванну кімнату, яка завширшки лише 1,5 метра. Хоча і той факт, що будинок не позначений на багатьох картах й не має власного номера, теж недолік. Це не лише ускладнює доставку посилок, а також збиває з пантелику гостей.

Попри ці нюанси, Емілі та Тайлер люблять свій будинок. Подружжю, яке працює дистанційно, повністю вистачає місця для двох.