Агенти кажуть, що хоч дах "живий", він не потребує косіння. Його слід буде лише прополювати. "Будьте готові зайнятися садівництвом", – пишуть місцеві рієлтори.

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Унікальний будинок із зеленим дахом

Екологічно чисте житло має площу 250 квадратних метрів. Всередині є три спальні, дві повноцінні ванні кімнати, кухня, домашній офіс і вітальня.

Дах вкритий метром ґрунту. Білий пінистий край є косметичним, але виконує важливі завдання – утримує покриття на місці та запобігає накопиченню бруду від ерозії.

Основна зона проживання – це кухня та вітальня, де є вікна. Тоді, далі внизу, у решті кімнат немає вікон,

– розповіла агентка.

Тобто будинок має дві частини: надземну та підземну. Для когось такий простір може здатися надто закритим, але насправді кілька мансардних вікон рятують ситуацію.

Вишуканий, але водночас простий інтер'єр / Фото Bright MLS

Крім того, одна з кімнат має унікальну техніку декорування, щоб компенсувати брак природного освітлення.

Килим та зірки на стелі світяться в темряві. Ідея полягала в тому, щоб мати трохи світла, коли йдеш у ванну посеред ночі,

– додала агентка.

Земля природним чином охолоджується і нагрівається, тому в будинку немає жодного механізму охолодження, крім стельових вентиляторів. Що стосується опалення, то в будинку є камін та сонячний водонагрівач.

Цікаво, що до будинку є два входи: з даху або з рівня землі.