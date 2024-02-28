Будівля розташована на площі Турло. Це – дуже вдале місце для життя. Навпроти – парк. Поблизу – станція метро та музей. Квартири в особливому будинку коштують дуже солідно. Зокрема, останнє помешкання придбали за 775 000 фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінг дорівнює 48,45 гривні).

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Історія будинку вражає

Більшість будинків на площі Турло збудували ще у 19 столітті. Стиль обрали традиційний для цього часу. Зокрема, будівлі мали колонні ґанки біля входів. Водночас вже у 21 столітті більшість будинків придбала компанія Metropolitan District Railway. Вона працювала над створенням лондонського метро.

Водночас реалізувати всі плани Metropolitan District Railway не вдалося. Уряд країни заборонив їм будувати вхід на станцію Південний Кенсингтон. Тому більшість будинків на площі Турло не знесли. Однак більшість з них суттєво зменшилися.

А тепер "найтонший будинок" став зіркою у своєму районі. Туристи приходять сюди, аби помилуватися й подивуватися, як там взагалі можна жити. Зовні здається, що у кімнатах не можна навіть поставити ліжко.



Як виглядає спальня / Purple bricks

Водночас якщо зайти всередину, ілюзія розсіюється. У кімнатах можна спокійно жити. Зокрема, у спальні вміщається двоспальне ліжко.