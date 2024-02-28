Здание расположено на площади Турло. Это – очень удачное место для жизни. Напротив – парк. Вблизи – станция метро и музей. Квартиры в особом доме стоят очень солидно. В частности, последнее помещение приобрели за 775 000 фунтов стерлингов (1 фунт стерлингов равен 48,45 гривны).

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История дома поражает

Большинство домов на площади Турло построили еще в 19 веке. Стиль выбрали традиционный для этого времени. В частности, здания имели колонные крыльца у входов. В то же время уже в 21 веке большинство домов приобрела компания Metropolitan District Railway. Она работала над созданием лондонского метро.

В то же время реализовать все планы Metropolitan District Railway не удалось. Правительство страны запретило им строить вход на станцию Южный Кенсингтон. Поэтому большинство домов на площади Турло не снесли. Однако большинство из них существенно уменьшились.

А теперь "самый тонкий дом" стал звездой в своем районе. Туристы приходят сюда, чтобы полюбоваться и удивиться, как там вообще можно жить. Внешне кажется, что в комнатах нельзя даже поставить кровать.



Как выглядит спальня / Purple bricks

В то же время если зайти внутрь, иллюзия рассеивается. В комнатах можно спокойно жить. В частности, в спальне помещается двуспальная кровать.