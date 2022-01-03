Усі об'єкти активіст розділив на два блоки: споруди, що були зведені до 1917 року включно (періоду імперської доби та часів влади Тимчасового уряду) та споруди, побудовані за радянської доби.
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Які будівлі Київ втратив у 2021 році
- Колишній прибутковий будинок купця Уткіна на вулиці Петлюри, 29. Зруйнували у квітні 2021 року.
Колишній прибутковий будинок купця Уткіна / Фото фейсбук Антон Короб
- Два будинки початку XX століття – рідкісні зразки забудови приміського селища Деміївка на вулиці Козацькій, 11. Одна споруда – дерев’яна, обкладена у повоєнний період радянською цеглою, інша – зі шлакоблоків, з елементами декору у стилі модерн.
Зразок забудови приміського селища Деміївка початку ХХ століття / Фото фейсбук Антон Короб
Зразок забудови приміського селища Деміївка початку ХХ століття / Фото фейсбук Антон Короб
- Павільйон над артезіанською свердловиною, збудований 1917 року на вулиці Короленківській.
Павільйон над артезіанською свердловиною на вулиці Короленківській / Фото фейсбук Антон Короб
- Корпус колишнього пивзаводу Шульца на Деміївці, який звели в кінці XIX – на початку XX століть. До того ж почали розбирати фасад житлової чи конторської будівлі заводу на провулку Руслана Лужевського.
Корпус колишнього пивзаводу Шульца на Деміївці / Фото фейсбук Антон Короб
Корпус колишнього пивзаводу Шульца на Деміївці / Фото фейсбук Антон Короб
Частково розібрані будівлі
- Колишній особняк Маліна на Тургенєвській, 22. Завдяки активній діяльності активістів (наприклад, Дмитра Перова) вдалося призупинити цілковите знищення споруди, утім, забудовник продовжує потрохи руйнувати будівлю.
Колишній особняк Маліна / Фото фейсбук Антон Короб
- Колишній прибутковий будинок Станіславської ("Будинок з мухами"), який збудували у 70 – 80-х роках XIX століття. Трощити споруду почали через зведення будинку по сусідству.
Колишній прибутковий будинок Станіславської / Фото фейсбук Антон Короб
- Садиба Барбана 1890-х років побудови на вулиці Обсерваторній, 6. У маєтку 1947 року перебував американський письменник Джон Стейнбек. Завдяки спротиву громадськості особняк не знищено повністю, утім, встигли розібрати його тильне крило. Фасадну частину ж збережено.
Садиба Барбана / Фото фейсбук Антон Короб
- Промислова будівля, яку звели в кінці XIX – на початку XX століть на вулиці Турівській, 29-А, теж зазнала руйнувань.
Будівля (ймовірно, колишній склад) на вулиці Турівській / Фото фейсбук Антон Короб
- Пожежа знищила одноповерховий дерев’яний будинок на вулиці Дмитрівській, 23, що був обкладений плиткою в радянський період. Споруду побудували в кінці XIX століття.
Згорілий дерев’яний будинок на вулиці Дмитрівській / Фото фейсбук Антон Короб
- Горів також будинок середини XIX століття інженерного двору Київської фортеці на вулиці Івана Мазепи, 3-В.
Будинок інженерного двору Київської фортеці / Фото фейсбук Антон Короб
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Будівлі радянської доби
- Один із будинків залізничників на вулиці Івана Огієнка, 17 було знищено у грудні.
Один із будинків залізничників на вулиці Івана Огієнка / Фото фейсбук Антон Короб
- Зруйнували й адмінбудинок (за припущенням краєзнавця, це міг бути хладокомбінат) на провулку Р. Лужевського, 3. Споруду звели в 1938 році.
Адмінбудинок на провулку Р. Лужевського / Фото фейсбук Антон Короб
- Розібрали будівлю на вулиці Олегівській, 36, споруджену за типовим проєктом гуртожитку на початку 1950-х.
Зруйнована будівля, споруджена за типовим проєктом гуртожитку початку 1950-х років / Фото фейсбук Антон Короб
- У січні зруйнували пам’ятку радянського бруталізму 1970-х років – басейн олімпійського резерву на Курнатовського, 20.
Басейн олімпійського резерву / Фото Дмитро Соловйов
- Знищено ПК заводу "Електронмаш" з унікальними вітражами мисткині Олени Гнєдаш (1985 рік).
Знищено вітражі у будівлі заводу "Електронмаш" / Фото Юлія Мельник
- Понівечено будинок підприємства "Квіти України", який звели 1985 року за проєктом Миколи Левчука на вулиці Січових Стрільців, 49. Завдяки активному спротиву киян реконструкцію вдалось призупинити.
Будівля "Квіти України" / Фото Pragmatika