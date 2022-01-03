Назвали історичні будівлі Києва, які зруйнували впродовж 2021 року

Краєзнавець Антон Короб оприлюднив перелік архітектурних об’єктів Києва, які були знищені або понівечені впродовж 2021 року.

Усі об'єкти активіст розділив на два блоки: споруди, що були зведені до 1917 року включно (періоду імперської доби та часів влади Тимчасового уряду) та споруди, побудовані за радянської доби.

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Які будівлі Київ втратив у 2021 році

Колишній прибутковий будинок купця Уткіна на вулиці Петлюри, 29. Зруйнували у квітні 2021 року.



Колишній прибутковий будинок купця Уткіна / Фото фейсбук Антон Короб

Два будинки початку XX століття – рідкісні зразки забудови приміського селища Деміївка на вулиці Козацькій, 11. Одна споруда – дерев’яна, обкладена у повоєнний період радянською цеглою, інша – зі шлакоблоків, з елементами декору у стилі модерн.

Зразок забудови приміського селища Деміївка початку ХХ століття / Фото фейсбук Антон Короб



Зразок забудови приміського селища Деміївка початку ХХ століття / Фото фейсбук Антон Короб

Павільйон над артезіанською свердловиною, збудований 1917 року на вулиці Короленківській.



Павільйон над артезіанською свердловиною на вулиці Короленківській / Фото фейсбук Антон Короб

Корпус колишнього пивзаводу Шульца на Деміївці, який звели в кінці XIX – на початку XX століть. До того ж почали розбирати фасад житлової чи конторської будівлі заводу на провулку Руслана Лужевського.

Корпус колишнього пивзаводу Шульца на Деміївці / Фото фейсбук Антон Короб

Корпус колишнього пивзаводу Шульца на Деміївці / Фото фейсбук Антон Короб

Частково розібрані будівлі

Колишній особняк Маліна на Тургенєвській, 22. Завдяки активній діяльності активістів (наприклад, Дмитра Перова) вдалося призупинити цілковите знищення споруди, утім, забудовник продовжує потрохи руйнувати будівлю.

Колишній особняк Маліна / Фото фейсбук Антон Короб

Колишній прибутковий будинок Станіславської ("Будинок з мухами"), який збудували у 70 – 80-х роках XIX століття. Трощити споруду почали через зведення будинку по сусідству.

Колишній прибутковий будинок Станіславської / Фото фейсбук Антон Короб

Садиба Барбана 1890-х років побудови на вулиці Обсерваторній, 6. У маєтку 1947 року перебував американський письменник Джон Стейнбек. Завдяки спротиву громадськості особняк не знищено повністю, утім, встигли розібрати його тильне крило. Фасадну частину ж збережено.

Садиба Барбана / Фото фейсбук Антон Короб

Промислова будівля, яку звели в кінці XIX – на початку XX століть на вулиці Турівській, 29-А, теж зазнала руйнувань.

Будівля (ймовірно, колишній склад) на вулиці Турівській / Фото фейсбук Антон Короб

Пожежа знищила одноповерховий дерев’яний будинок на вулиці Дмитрівській, 23, що був обкладений плиткою в радянський період. Споруду побудували в кінці XIX століття.

Згорілий дерев’яний будинок на вулиці Дмитрівській / Фото фейсбук Антон Короб

Горів також будинок середини XIX століття інженерного двору Київської фортеці на вулиці Івана Мазепи, 3-В.

Будинок інженерного двору Київської фортеці / Фото фейсбук Антон Короб

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Будівлі радянської доби

Один із будинків залізничників на вулиці Івана Огієнка, 17 було знищено у грудні.

Один із будинків залізничників на вулиці Івана Огієнка / Фото фейсбук Антон Короб

Зруйнували й адмінбудинок (за припущенням краєзнавця, це міг бути хладокомбінат) на провулку Р. Лужевського, 3. Споруду звели в 1938 році.

Адмінбудинок на провулку Р. Лужевського / Фото фейсбук Антон Короб

Розібрали будівлю на вулиці Олегівській, 36, споруджену за типовим проєктом гуртожитку на початку 1950-х.



Зруйнована будівля, споруджена за типовим проєктом гуртожитку початку 1950-х років / Фото фейсбук Антон Короб

У січні зруйнували пам’ятку радянського бруталізму 1970-х років – басейн олімпійського резерву на Курнатовського, 20.

Басейн олімпійського резерву / Фото Дмитро Соловйов

Знищено ПК заводу "Електронмаш" з унікальними вітражами мисткині Олени Гнєдаш (1985 рік).

Знищено вітражі у будівлі заводу "Електронмаш" / Фото Юлія Мельник

Понівечено будинок підприємства "Квіти України", який звели 1985 року за проєктом Миколи Левчука на вулиці Січових Стрільців, 49. Завдяки активному спротиву киян реконструкцію вдалось призупинити.

Будівля "Квіти України" / Фото Pragmatika