Рішення, які будуть виглядати дешево: експерти про найпоширеніші помилки в оформленні квартири

Дизайнери інтер'єрів розповідають, що багато речей у наших оселях є суб'єктивно важливими. Однак, за їхніми словами, є окремі елементи декору, яких краще уникати. Про що саме йдеться пояснила експертка Катрін Міткова з агенства нерухомості House Sales Direct.

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5 речей, що здешевлюють інтер'єр

За словами Катрін, одна з найпоширеніших причин, чому ваше помешкання виглядає неакуратним та дешевим – постійний безлад.

Немає різниці, скільки журналів з дизайну інтер'єру ви прочитали та скільки порад експертів використали, якщо ваше житло занадто захаращене. Зайві елементи миттєво нададуть йому дешевого вигляду,

– вважає агентка з нерухомості.

Другий аспект, що видає бажання зекономити на ремонті, – застаріле освітлення. Йдеться про одне джерело світла у кімнаті, люстри з декоративними елементами та непрактичні плафони, які важко чистити від бруду.



Подбайте про декілька джерел світла / Фото Unsplash

"Неважливо, скільки у вас сучасних декоративних елементів. Погане освітлення здатне може істотно змінити загальний вигляд вашого будинку", – пояснила Катрін.

Третя помилка власників житла – неправильно підібраний розмір килима. Експертка наголошує, що підлогове покриття повинно бути пропорційним до меблів та відповідати параметрам кімнати. Тому куций килим у вітальні, на поверхні якого не поміщається стіл та відсунуті крісла, – невдале рішення, адже воно візуально звужує та деформує простір.



Обирайте килим у вітальню, відповідно до кількості меблів / Фото Unsplash

Також Катрін радить відмовитися від пральних машин на видному місці, особливо у кухні. Вона пропонує вмонтувати техніку у меблі та наголошує, що сьогодні існує безліч дизайнерських рішень, які дозволять підкреслити стиль вашого помешкання та додати йому оригінальності.



Як приховати пральну машинку / Фото Shelterness

Своєю чергою дизайнер інтер'єрів і креативний директор Swyft Home Келлі Коллінз радить уникати в оформленні житла зелених, бірюзових та яскраво-рожевих відтінків. Вона наголошує, що ці кольори важко використати правильно, тому часто вони руйнують естетику дому та здешевлюють інтер'єр. Натомість вона рекомендує вибирати теплі тони, зокрема бежеві або темно-кремові, які дозволяють зробити дім лаконічним та довершеним.