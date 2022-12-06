Рішення, які будуть виглядати дешево: експерти про найпоширеніші помилки в оформленні квартири
Джерело:Daily Express
Оформлення інтер'єру своїми руками – це цікавий досвід та водночас серйозний виклик. Власникам часто хочеться використати якомога більше деталей, зекономивши при цьому максимум коштів. Як наслідок – на виході їх очікує дешевий та непрактичний простір.
Дизайнери інтер'єрів розповідають, що багато речей у наших оселях є суб'єктивно важливими. Однак, за їхніми словами, є окремі елементи декору, яких краще уникати. Про що саме йдеться пояснила експертка Катрін Міткова з агенства нерухомості House Sales Direct.
Читайте також Концепція забудови "місто в місті": що це та в чому її переваги
5 речей, що здешевлюють інтер'єр
За словами Катрін, одна з найпоширеніших причин, чому ваше помешкання виглядає неакуратним та дешевим – постійний безлад.
Немає різниці, скільки журналів з дизайну інтер'єру ви прочитали та скільки порад експертів використали, якщо ваше житло занадто захаращене. Зайві елементи миттєво нададуть йому дешевого вигляду,
– вважає агентка з нерухомості.
Другий аспект, що видає бажання зекономити на ремонті, – застаріле освітлення. Йдеться про одне джерело світла у кімнаті, люстри з декоративними елементами та непрактичні плафони, які важко чистити від бруду.
Подбайте про декілька джерел світла / Фото Unsplash
"Неважливо, скільки у вас сучасних декоративних елементів. Погане освітлення здатне може істотно змінити загальний вигляд вашого будинку", – пояснила Катрін.
Третя помилка власників житла – неправильно підібраний розмір килима. Експертка наголошує, що підлогове покриття повинно бути пропорційним до меблів та відповідати параметрам кімнати. Тому куций килим у вітальні, на поверхні якого не поміщається стіл та відсунуті крісла, – невдале рішення, адже воно візуально звужує та деформує простір.
Обирайте килим у вітальню, відповідно до кількості меблів / Фото Unsplash
Також Катрін радить відмовитися від пральних машин на видному місці, особливо у кухні. Вона пропонує вмонтувати техніку у меблі та наголошує, що сьогодні існує безліч дизайнерських рішень, які дозволять підкреслити стиль вашого помешкання та додати йому оригінальності.
Як приховати пральну машинку / Фото Shelterness
Своєю чергою дизайнер інтер'єрів і креативний директор Swyft Home Келлі Коллінз радить уникати в оформленні житла зелених, бірюзових та яскраво-рожевих відтінків. Вона наголошує, що ці кольори важко використати правильно, тому часто вони руйнують естетику дому та здешевлюють інтер'єр. Натомість вона рекомендує вибирати теплі тони, зокрема бежеві або темно-кремові, які дозволяють зробити дім лаконічним та довершеним.