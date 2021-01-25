У 2021 році в інтер'єрі з'явилися свіжі та актуальні рішення, які використовуються дизайнерами.

Джерело: інстаграм Каті Луференко

Які прийоми слід застосовувати в квартирі або будинку, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Луференко.

Читайте Чого уникати в інтер'єрі: дизайнерка назвала 5 застарілих прийомів

Вважається, що говорити про тренди дизайнеру якось не солідно (зашкварно, якщо по-молодіжному). Але все ж хочу позначити орієнтири, прийоми, які зараз повторюються найчастіше, – зазначила Луференко.

Популярні прийоми в дизайні інтер'єру

1. Природність і натуральність – на піку популярності. За словами Каті Луференко, дизайн "вимагає більшої кількості фактур: шорсткуватих, матових у поєднанні з глянцем, камінь, необроблена деревина – інтер'єр може бути в одній спокійній колірній гамі, але з великим набором різних матеріалів".

Цей тренд, як і наступний, характерні концепції вабі-сабі, напрямку японського естетичного світогляду, який описує красу в недоліках, скороминущість і індивідуальність, – пояснила дизайнерка інтер'єру.

2. Деталі і декор в інтер'єрі. В 2021 році мистецтво стане основною тенденцією і буде органічно поєднуватися з інтер'єром.

Природність і натуральність – актуальний прийом у 2021 році​ / Фото pinterest

Цікаво Поєднання кольорів в інтер'єрі 2021: красиві приклади і фото

3. Декоративне тонування скла. Різні перегородки в офісі, скло в душі і на кухні – рішення, які відіграють значну роль. Крім того, популярним стає рифлене скло з візерунком у смужку.

4. Обтічність і неправильні форми. За словами дизайнерки інтер'єру, сюди можна віднести плавні лінії в меблях, столики з необробленої деревини, дзеркала неправильної форми та ін.

5. Ретро + сучасність. Антикваріат знову стає актуальним. Красиві вінтажні предмети меблів (ретросвітильники, прозорий стіл з пластика і ін.) зроблять інтер'єр неповторним.

Вантажні елементи прикрасять інтер'єр​ / Фото snosn