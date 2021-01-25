В 2021 году в интерьере появились свежие и актуальные решения, которые используются дизайнерами.

Источник: инстаграм Кати Луференко

Какие приемы следует применять в квартире или доме, рассказала дизайнер интерьера Катя Луференко.

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Считается, что говорить о трендах дизайнеру как-то не солидно (зашкварно, если по-молодежному). Но все же хочу обозначить ориентиры, приемы, которые сейчас повторяются чаще всего, – отметила Луференко.

Популярные приемы в дизайне интерьера

1. Природность и натуральность – на пике популярности. По словам Кати Луференко, дизайн "требует большего количества фактур: шероховатых, матовых в сочетании с глянцем, камень, необработанная древесина – интерьер может быть в одной спокойной цветовой гамме, но с большим набором разных материалов".

Этот тренд, как и следующий характерны концепции ваби-саби, направлению японского эстетического мировоззрения, которое описывает красоту в недостатках, мимолетности и индивидуальности, – пояснила дизайнер интерьера.

2. Детали и декор в интерьере. В 2021 году искусство станет основной тенденцией и будет органично сочетаться с интерьером.

Природность и натуральность – актуальный прием в 2021 году / Фото pinterest

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3. Декоративная тонировка стекла. Различные перегородки в офисе, стекло в душе и на кухне – решения, которые играют значительную роль. Кроме того, популярным становится рифленое стекло с узором в полоску.

4. Обтекаемость и неправильные формы. По словам дизайнера интерьера, сюда можно отнести плавные линии в мебели, столики из необработанной древесины, зеркала неправильной формы и пр.

5. Ретро + современность. Антиквариат снова становится актуальным. Красивые винтажные предметы мебели (ретросветильники, прозрачный стол из пластика и пр.) сделают интерьер неповторимым.

Винтажные элементы украсят интерьер / Фото snosn