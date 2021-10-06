Названо міста Європи з найшвидшими темпами зростання офісної нерухомості: на якому місці Київ

Попри вплив пандемії коронавірусу, ринок офісної нерухомості у регіоні Центрально-Східної Європи продовжував розвиватися. Про це розповідає портал "Нерухомі", посилаючися на звіт ExCEEding Borders Report 2021.

Найбільше пропозицій щодо офісів було зафіксовано у Польщі, Румунії та Чехії. В яких містах спостерігався бум на зведення офісної нерухомості та на якому місці рейтингу опинився Київ – далі.

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Загалом у Варшаві зафіксовано 6,1 міліона квадратних метрів нової комерційної нерухомості. У Будапешті – 4 мільйони квадратів. Прага запропонувала 3,7 мільйона, Бухарест – 3 мільйони, Софія – 2,5 мільйона квадратних метрів.

У Києві цьогоріч додалося 2,2 мільйона квадратних метрів офісних будівель. За темпами зростання комерційної нерухомості Київ посів 6 місце. У десятку також потрапили Братислава, Загреб, Таллін, Любляна.

За темпами зростання комерційної нерухомості Київ посів 6 місце / Фото Pexels

За перші півроку найбільший приріст показали Варшава, де в експлуатацію ввели понад 226 тисяч квадратних метрів в сегменті офісної нерухомості, Софія – близько 115 тисяч квадратів, Київ – 71 тисяча квадратів.

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Лідерами по поглинанню офісних приміщень є Польща (249,3 тисячі квадратних метрів), Чехія (183,3 тисячі квадратних метрів) і Угорщина (172,9 тисячі квадратних метрів). Україна опинилася на сьомому місці серед 15 країн Центральної та Східної Європи.

В основному попит на ринку формують представники IT та бізнес-послуг.