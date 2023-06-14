Здавалося б, звичайний будинок вийшов на ринок за 1,6 мільйона доларів, але він має дуже дивний інтер'єр. Зараз ви в цьому переконаєтеся.

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Такого інтер'єру ви ще не бачили

Будинок площею 452 квадратних метрів має п'ять спалень і п'ять ванних кімнат, а також великий сад і під'їзну дорогу.

У той час як багато сучасних будинків мають мінімалістський настрій, це повна протилежність. Увесь дім прикрашений суперечливими візерунками, хутром, ексцентричними творами мистецтва та люстрами.

У вітальні є кілька варіантів сидіння з дивними подушками та хутряними ковдрами, а сірий кудлатий килим, здається, суперечить хромованим декораціям. Деталей та меблів так багато, що вони просто захаращують простір. Коли людина заходить у такий будинок, то вона просто не знаю, на що дивитися.

Інтер'єр у стилі максималізм / Фото Zillow

Одне з найбільш тривожних приміщень – це передпокій. Тут все у візерунках: від підлоги до стелі. Єдиною нормальною частиною нерухомості називають задній двір з басейном.

Користувачі в інтернеті жартують, що вони жили б у гаражі та купалися б у басейні. Будинок робить їх божевільними. Жити тут – ще те випробовування для мозку.

"Я відчуваю надзвичайну тривогу через перевантаження шаблонами. Думаю, що у мене постійно боліла б голова від шпалер, пофарбованих дикою фарбою. Тут є стільки всього, що мої очі навіть не знають, куди дивитися", – пишуть люди.

На першому поверсі в будинку є окрема ванна кімната, гардеробна та прилегла сейфова кімната, дві великі гостьові кімнати з окремими ванними кімнатами та кабінет. На другому поверсі можна побачити театральну кімнату з прилеглою ігровою кімнатою та балконом.

У саду є велика обідня зона просто неба з телевізором. Стежка веде до вогнища та зони відпочинку, а також до задньої частини особняка, де є поле для гольфу й басейн з підігрівом.