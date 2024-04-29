Окрім того, через нову забудову вартість елітної нерухомості на острові впала на 30%. Місцеві подали позов проти міста Маямі зі сподіванням, що будівництво зупиниться, або висоту будинку хоч трохи зменшать.

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Чарівний острів перетворюється на "бетонні джунглі"

Місцеві кажуть, що новий ЖК під назвою Vita з вигнутим дизайном створює ефект аеродинамічної труби. Через це садові меблі на сусідніх балконах часто здуває поривами вітру. Окрім того, після заселення нових сусідів, мешканці матимуть проблему з приватністю.

"Свого часу ми заплатили за мирний острівний спосіб життя – це був рай, добре і привітне місце. Тепер його немає, і всі ненавидять один одного. Коли ж у новий будинок заселяться мешканці, то зможуть роздивлятися, що я читаю або дивлюся по телевізору", – поділилася жителька острова Венді.



Острів майже повністю забудований / Фото Miami Herald

Новий ЖК з'явиться на тому самому місці, де раніше був клуб, басейн і кілька закладів на березі моря. Якщо раніше мешканці бачили зі своїх вікон чудові краєвиди, то тепер дивляться на забудову.

"Тепер ми дивимося на стіну. Це вторгнення! Доведеться тримати жалюзі закритими. Наша сусідка навіть поставила на своєму балконі живопліт заввишки 2 метри, щоб відгородитися", – розповідає 94-річний Девід Шектер, який живе на острові з 1970-х років.

Місцеві кажуть, що ЖК будують дуже активно, бо його планують завершити взимку. Цікаво, що одну з 65 майбутніх квартир можна придбати за ціною від 2,7 до 22 мільйонів доларів.