Цей розкішний будинок вражає своїми перевагами, проте є великий мінус: власники ще на етапі планування вирішили позбавити господарів будь-якої приватності.

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Чим особливий цей будинок

Елітний особняк розташований у Шотландії, а саме в тихому передмісті Вайткрейгс у Глазго. Вілла привертає чимало уваги перехожих, адже повністю оздоблена панорамними вікнами, які дозволяють кожному розгледіти найменші деталі у будинку. Дизайнери чимало кімнат позбавили класичних стін на користь скла, щоб максимально відкрити доступ до краєвидів у мальовничій місцині, але тим самим позбавили жителів шансу на приватність.

Споруджений будинок ще 1930-х роках, а залишатись на хвилі популярності йому дозволила ретельна реконструкція та перепланування, яке реалізував Кіто Гоббс з United Designers, що також працював з Джорджем Клуні та Брюсом Віллісом.

Сьогодні внутрішній простір будинку схожий на унікальну синергію минулого та сьогодення: старовинні деталі у стилі артдеко доповнюють нові технології. Просторий будинок вміщує 6 спалень і має захопливий панорамний вид на місто. Для гостей передбачений маленький комфортний будинок на території з кількома зонами: вітальні, кухні, їдальні відкритого планування, а також ванною кімнатою та спальнею. Ще одну споруду на території можна використовувати як склад або сарай.

Наразі будинок коштує 2 242 543 доларів і він є одним з найвідоміших Вайткрейгі.



Фото House beautiful



Фото House beautiful



Фото House beautiful



Фото House beautiful Фото House beautiful



Фото House beautiful



Фото House beautiful