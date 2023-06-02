Этот роскошный дом поражает своими преимуществами, но есть большой минус: владельцы еще на этапе планирования решили лишить хозяев любой конфиденциальности.

Узнайте КН РИЭЛ пополнила портфель реализуемых домов в Киеве: особенности ЖК Ok'Land

Чем особенный этот дом

Элитный особняк расположен в Шотландии, а именно в тихом пригороде Уайткрейгса в Глазго. Вилла привлекает немало внимания прохожих, ведь полностью украшена панорамными окнами, позволяющими каждому разглядеть малейшие детали в доме. Дизайнеры многие комнаты лишили классических стен в пользу стекла, чтобы максимально открыть доступ к пейзажам в живописном месте, но тем самым лишили жителей шанса на приватность.

Сооруженное здание еще в 1930-х годах, а оставаться на волне популярности ему позволила тщательная реконструкция и перепланировка, которую реализовал Кито Гоббс из United Designers, также работавший с Джорджем Клуни и Брюсом Уиллисом.

Сегодня внутреннее пространство дома похоже на уникальную синергию прошлого и настоящего: старинные детали в стиле арт-деко дополняют новые технологии. Просторный дом вмещает 6 спален и имеет увлекательный панорамный вид на город. Для гостей предусмотрен маленький комфортный дом на территории с несколькими зонами: гостиной, кухней, столовой открытой планировки, а также ванной комнатой и спальней. Еще одно сооружение на территории можно использовать как склад или сарай.

Сейчас дом стоит 2242543 долларов и он является одним из самых известных Вайткрейги.



Фото House beautiful



Фото House beautiful



Фото House beautiful



Фото House beautiful Фото House beautiful



Фото House beautiful



Фото House beautiful