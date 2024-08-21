"Найбрудніша річ на кухні": експерти кажуть, що її треба негайно позбутися

Існує так багато способів зберігання ножів на кухні. Та господарі часто обирають дуже зручний і найестетичніший варіант.

Мовиться про підставку для ножів зі спеціальними отворами, що схожа на блок. Це предмет, у якому накопичується буде багато бактерій, яких неможливо позбутися.

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Підставка для ножів – дуже брудна річ на кухні

Ліза Якас, кваліфікований мікробіолог зі ступенем магістра харчових наук розповідає: "У нашому дослідженні "Найшкідливіші місця в домі" ми поставили ножовий блок на сьоме місце в списку. Це вологе середовище, де живуть мікроби, що можуть призвести до поширення харчових захворювань".

Ще кілька досліджень також підтвердили, що підставки для ножів часто потрапляють у десятку найбрудніших кухонних предметів. Шкода виникає через те, що ножі не висушують перед тим, як поставити в підставку.

Дерев'яна підставка для ножів / Фото Alamy

Якщо ножова підставка з дерева, то ситуація ще гірша. Експерти схиляються до думки, що краще використовувати альтернативні ідеї для зберігання ножів.

Безпечнішим та гігієнічнішим варіантом буде магнітний настінний стелаж. У відкритому дизайні немає місця для бруду та хвороботворних мікробів, а ще його можна легко витерти. Також фахівці радять дезінфікувати предмети для зберігання та всі столові прибори принаймні раз на тиждень.