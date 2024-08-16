Відбілювач не такий універсальний, як нам здається. Експерти кажуть, що ці шість предметів та поверхонь він просто зіпсує у випадку частого використання.

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Дерев'яні поверхні

Відбілювач слід тримати якомога далі від будь-якої натуральної деревини. Про це попереджає Ліна ДаСілва, експертка з прибирання та власниця Toronto Shine Cleaning.

Відбілювач може пошкодити покриття дерев’яних поверхонь, спричинивши зміну кольору та порушення природної структури матеріалу. Він також може бути занадто жорстким для пористих поверхонь, що з часом призводить до небажаного зносу,

– запевняє фахівчиня.

Для деревини краще використовувати м'який мийний засіб з теплою водою або спеціальні очищувачі, що призначені для цього матеріалу.

Гумові ущільнювачі

Кухонний куточок з раковиною / Фото Roundhouse

Під час чищення зливу на кухні чи у ванній у господарів часто виникає спокуса скористатися відбілювачем. Мовляв, це буде значно ефективніше.

Річ у тім, що відбілювач може пошкодити гумові ущільнювачі, що скріплюють труби в стоках.

Корозійна природа відбілювача може призвести до того, що гумові ущільнювачі втратять свою гнучкість і почнуть кришитися, що спричинить багато клопоту,

– попереджає Ханна Ріцца Ібо, експертка з прибирання американської компанії FreshSpace Cleaning.

Те саме стосується й оцту. Для очищення зливів краще використовувати спеціальні засоби.

Пластикові меблі

Відбілювач не можна використовувати для пластику. Якщо ваші підставки, сидіння у коридорі чи вуличні меблі мають плями, то краще їх просто помити в мильній воді.

"Відбілювач має силу зіпсувати ваші пластикові меблі з часом. Крім того, він може змінювати їхній колір. Замість того, щоб тягнутися до пляшки з відбілювачем, візьміть відро з мильною водою та м'яку ганчірку", – каже Ханна Ріцца Ібо.

Шкіра

Хоча відбілювач нечасто використовують для шкіри, варто зазначити, що цього також робити не слід. Якщо у вас з'явилася стійка пляма на шкіряній куртці, то краще скористатися спеціальним засобом для прання.

"Через відбілювач шкіра втрачає еластичність, робиться сухою та лущиться. Це може призвести до серйозних тріщин, а ще змін кольору", — пояснює Хаші Мохамед, експерт із прибирання Ivy Cleans у Міннесоті.

Дзеркала

Відбілювач може залишити сліди і, що ще гірше, пошкодити основу дзеркала, переконує експертка Ханна Ріцца Ібо.

Ви можете придбати спеціальний засіб для чищення скла або зробити свій власний, змішавши воду та білий оцет у рівних пропорціях. Також можна використовувати засіб для миття посуду з теплою водою.

Поверхні з іржостійкої сталі

Сучасна кухня з іржостійкою технікою / Фото Sketch Design

Відбілювач може пошкодити блискучу поверхню з іржостійкої сталі, що призведе до потьмяніння та зміни кольору.

Для звичайного очищення краще використовувати засіб для миття посуду з теплою водою, а для професійного – спеціальні засоби для цього покриття. Вони не лише очищують поверхні, а й допомагають зберегти блиск.