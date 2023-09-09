П'ять розкішних промислових будинків розташовані по всій країні: від Колорадо до Нью-Гемпшира та Алабами. Ці помешкання просто чудові, розташовані на гарній, озелененій території. Найкраще те, що всі вони коштують нижче ніж 525 тисяч доларів США.
Зверніть увагу З чого почати ремонт: поради відомого українського девелопера
Веар, Нью-Гемпшир
- Ціна: 425 тисяч доларів
Будинок з трьома спальнями та двома ванними / Фото Realtor
Дівайд, Колорадо
- Ціна: 522 тисячі доларів
Будинок з чотирма спальнями та трьома ванними / Фото REcolorado
Кербівілл, Міссурі
- Ціна: 440 тисяч доларів
Будинок з сімома спальнями та п'ятьма ванними / Фото Realtor
Морріс, Алабама
- Ціна: 475 тисяч доларів
Будинок з трьома спальнями та двома ванними / Фото Greater Alabama MLS
Маунт-Плезант, Теннессі
- Ціна: 449 тисяч доларів
Будинок з трьома спальнями та двома ванними / Фото Realtor