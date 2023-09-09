П'ять розкішних промислових будинків розташовані по всій країні: від Колорадо до Нью-Гемпшира та Алабами. Ці помешкання просто чудові, розташовані на гарній, озелененій території. Найкраще те, що всі вони коштують нижче ніж 525 тисяч доларів США.

Зверніть увагу З чого почати ремонт: поради відомого українського девелопера

Веар, Нью-Гемпшир

Ціна: 425 тисяч доларів

Будинок з трьома спальнями та двома ванними / Фото Realtor

Дівайд, Колорадо

Ціна: 522 тисячі доларів

Будинок з чотирма спальнями та трьома ванними / Фото REcolorado

Кербівілл, Міссурі

Ціна: 440 тисяч доларів

Будинок з сімома спальнями та п'ятьма ванними / Фото Realtor

Морріс, Алабама

Ціна: 475 тисяч доларів

Будинок з трьома спальнями та двома ванними / Фото Greater Alabama MLS

Маунт-Плезант, Теннессі

Ціна: 449 тисяч доларів

Будинок з трьома спальнями та двома ванними / Фото Realtor