Пять роскошных промышленных домов расположены по всей стране: от Колорадо до Нью-Гэмпшира и Алабамы. Эти дома просто великолепны, расположены на красивой, озелененной территории. Лучше всего то, что все они стоят ниже 525 тысяч долларов США.

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Веар, Нью-Гэмпшир

Цена: 425 тысяч долларов

Дом с тремя спальнями и двумя ванными / Фото Realtor

Дивайд, Колорадо

Цена: 522 тысячи долларов

Дом с четырьмя спальнями и тремя ванными / Фото REcolorado

Кербивилл, Миссури

Цена: 440 тысяч долларов

Дом с семью спальнями и пятью ванными / Фото Realtor

Моррис, Алабама

Цена: 475 тысяч долларов

Дом с тремя спальнями и двумя ванными / Фото Greater Alabama MLS

Маунт-Плезант, Теннесси

Цена: 449 тысяч долларов

Дом с тремя спальнями и двумя ванными / Фото Realtor