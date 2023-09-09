Пять роскошных промышленных домов расположены по всей стране: от Колорадо до Нью-Гэмпшира и Алабамы. Эти дома просто великолепны, расположены на красивой, озелененной территории. Лучше всего то, что все они стоят ниже 525 тысяч долларов США.
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Веар, Нью-Гэмпшир
- Цена: 425 тысяч долларов
Дом с тремя спальнями и двумя ванными / Фото Realtor
Дивайд, Колорадо
- Цена: 522 тысячи долларов
Дом с четырьмя спальнями и тремя ванными / Фото REcolorado
Кербивилл, Миссури
- Цена: 440 тысяч долларов
Дом с семью спальнями и пятью ванными / Фото Realtor
Моррис, Алабама
- Цена: 475 тысяч долларов
Дом с тремя спальнями и двумя ванными / Фото Greater Alabama MLS
Маунт-Плезант, Теннесси
- Цена: 449 тысяч долларов
Дом с тремя спальнями и двумя ванными / Фото Realtor