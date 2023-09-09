Очікування проти реальності: п'ять будинків у формі коробки, які просто зачаровують
9 вересня 2023, 21:32Читать новость на русском
Джерело:Realtor
Будинок у формі коробки викликає не найкращі асоціації. Та це саме той випадок, реальність краща за здогадки та очікування.
П'ять розкішних промислових будинків розташовані по всій країні: від Колорадо до Нью-Гемпшира та Алабами. Ці помешкання просто чудові, розташовані на гарній, озелененій території. Найкраще те, що всі вони коштують нижче ніж 525 тисяч доларів США.
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Веар, Нью-Гемпшир
- Ціна: 425 тисяч доларів
Дівайд, Колорадо
- Ціна: 522 тисячі доларів
Кербівілл, Міссурі
- Ціна: 440 тисяч доларів
Морріс, Алабама
- Ціна: 475 тисяч доларів
Маунт-Плезант, Теннессі
- Ціна: 449 тисяч доларів