Ось п'ять гарних варіантів: від дуже маленьких до напрочуд великих будинків (з п'ятьма спальнями). Вони розташовані не у великих містах, але мають доступ до шкіл, магазинів, ресторанів та іншого – багатьох речей, про які ви мрієте, коли уявляєте власний дім.
Зверніть увагу З чого почати ремонт: поради відомого українського девелопера
Поні-Сіті, Небраска
- Ціна: 85 тисяч доларів
Будинок у гарному стані з п'ятьма спальнями / Фото Realtor
Порт-Гурон, Мічиган
- Ціна: 89 999 доларів
Маленький будиночок 1950 року, який чудово зберігся / Фото Realtor
Грінвілл, Міссісіпі
- Ціна: 99 800 доларів
Милий котедж з трьома спальнями / Фото Realtor
Оелвайн, Айова
- Ціна: 90 тисяч доларів
Два поверхи, дві спальні та дві ванни / Фото Realtor
Лінкольн, Іллінойс
- Ціна: 60 тисяч доларів
Найменший будиночок зі спальнею, ванною та їдальнею / Фото Realtor