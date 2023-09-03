Ось п'ять гарних варіантів: від дуже маленьких до напрочуд великих будинків (з п'ятьма спальнями). Вони розташовані не у великих містах, але мають доступ до шкіл, магазинів, ресторанів та іншого – багатьох речей, про які ви мрієте, коли уявляєте власний дім.

Зверніть увагу З чого почати ремонт: поради відомого українського девелопера

Поні-Сіті, Небраска

Ціна: 85 тисяч доларів

Будинок у гарному стані з п'ятьма спальнями / Фото Realtor

Порт-Гурон, Мічиган

Ціна: 89 999 доларів

Маленький будиночок 1950 року, який чудово зберігся / Фото Realtor

Грінвілл, Міссісіпі

Ціна: 99 800 доларів

Милий котедж з трьома спальнями / Фото Realtor

Оелвайн, Айова

Ціна: 90 тисяч доларів

Два поверхи, дві спальні та дві ванни / Фото Realtor

Лінкольн, Іллінойс

Ціна: 60 тисяч доларів

Найменший будиночок зі спальнею, ванною та їдальнею / Фото Realtor