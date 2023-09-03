Вот пять хороших вариантов: от очень маленьких до удивительно больших домов (с пятью спальнями). Они расположены не в больших городах, но имеют доступ к школам, магазинам, ресторанам и прочему – многим вещам, о которых вы мечтаете, когда представляете собственный дом.
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Пони-Сити, Небраска
- Цена: 85 тысяч долларов
Дом в хорошем состоянии с пятью спальнями / Фото Realtor
Порт-Гурон, Мичиган
- Цена: 89 999 долларов
Маленький домик 1950 года, прекрасно сохранившийся / Фото Realtor
Гринвилл, Миссисипи
- Цена: 99 800 долларов
Милый коттедж с тремя спальнями / Фото Realtor
Оэлвайн, Айова
- Цена: 90 тысяч долларов
Два этажа, две спальни и две ванны / Фото Realtor
Линкольн, Иллинойс
- Цена: 60 тысяч долларов
Самый маленький домик со спальней, ванной и столовой / Фото Realtor