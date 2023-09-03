Вот пять хороших вариантов: от очень маленьких до удивительно больших домов (с пятью спальнями). Они расположены не в больших городах, но имеют доступ к школам, магазинам, ресторанам и прочему – многим вещам, о которых вы мечтаете, когда представляете собственный дом.

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Пони-Сити, Небраска

Цена: 85 тысяч долларов

Дом в хорошем состоянии с пятью спальнями / Фото Realtor

Порт-Гурон, Мичиган

Цена: 89 999 долларов

Маленький домик 1950 года, прекрасно сохранившийся / Фото Realtor

Гринвилл, Миссисипи

Цена: 99 800 долларов

Милый коттедж с тремя спальнями / Фото Realtor

Оэлвайн, Айова

Цена: 90 тысяч долларов

Два этажа, две спальни и две ванны / Фото Realtor

Линкольн, Иллинойс

Цена: 60 тысяч долларов

Самый маленький домик со спальней, ванной и столовой / Фото Realtor