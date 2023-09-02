П'ять недорогих будинків у США, які виглядають просто чудово

2 вересня 2023, 20:57

Джерело:

Realtor

Ви навіть не уявляєте скільки краси й комфорту ховається за будинком до 100 тисяч доларів. Так, за таку ціну можна придбати чудовий дім у США з власним подвір'ям.

Ось п'ять гарних варіантів: від дуже маленьких до напрочуд великих будинків (з п'ятьма спальнями). Моживо, вони розташовані не у великих містах, але мають доступ до шкіл, магазинів, ресторанів та іншого – багатьох речей, про які ви мрієте, коли уявляєте власний дім.

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Поні-Сіті, Небраска

  • Ціна: 85 тисяч доларів

Будинок у гарному стані з п'ятьма спальнями / Фото Realtor

Порт-Гурон, Мічиган

  • Ціна: 89 999 доларів

Маленький будиночок 1950 року, який чудово зберігся / Фото Realtor

Грінвілл, Міссісіпі

  • Ціна: 99 800 доларів

Милий котедж з трьома спальнями / Фото Realtor

Оелвайн, Айова

Ціна: 90 тисяч доларів

Лінкольн, Іллінойс

Ціна: 60 тисяч доларів

Автор: Марта Левицька