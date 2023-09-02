П'ять недорогих будинків у США, які виглядають просто чудово
Джерело:Realtor
Ви навіть не уявляєте скільки краси й комфорту ховається за будинком до 100 тисяч доларів. Так, за таку ціну можна придбати чудовий дім у США з власним подвір'ям.
Ось п'ять гарних варіантів: від дуже маленьких до напрочуд великих будинків (з п'ятьма спальнями). Моживо, вони розташовані не у великих містах, але мають доступ до шкіл, магазинів, ресторанів та іншого – багатьох речей, про які ви мрієте, коли уявляєте власний дім.
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Поні-Сіті, Небраска
- Ціна: 85 тисяч доларів
Порт-Гурон, Мічиган
- Ціна: 89 999 доларів
Грінвілл, Міссісіпі
- Ціна: 99 800 доларів
Оелвайн, Айова
Ціна: 90 тисяч доларів
Лінкольн, Іллінойс
Ціна: 60 тисяч доларів