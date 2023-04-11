Вам точно знадобиться це на кухні: 5 девайсів, без яких не обійтись

Сучасна кухня потребує не лише ретельного планування дизайну та кольорової гами, але й функціональності та інноваційних девайсів.

Саме технологічні новинки спростять вам буденність та зроблять використання кухні простим та приємним. Що обов'язково варто придбати, ділимось далі.

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Що обов'язково потрібно на кухні

Функціональна LED-підсвітка

Робоча зона потребує достатньої кількості світла, аби завжди було зручно готувати улюблені страви чи проводити вечора з рідними. Обирати варто альтернативи із сенсорним вимикачем. Цю можливість ви точно оціните, але увімкнути додаткове світло можна за допомогою помаху чи то мокрої, чи то брудної руки, не торкаючись сенсора.



Підсвітка з сенсорним вмикачем / Фото Pexels

Подрібнювач сміття

Замінити стандартний сифон можна функціональним та практичним подрібнювачем. Він ретельно перемелює всі органічні відходи, запобігаючи потраплянню решток у труби.

Килимки-підкладки для ящиків

Всі ящики на кухні, у яких ви плануєте зберігати посуд, рекомендуємо встелити спеціальними гумовими килимками. Вони допоможуть міцно зафіксувати посуд та уникнути човгання під час руху.

Функціональний кран



Обирайте зручний кран / Фото Pexels

Рекомендуємо звертати увагу не лише на класичні статичні моделі та подумати над краном з висувним виливом. Особливо це рішення буде вдалим для тих, хто придбав мийку великого розміру. Він стане в пригоді під час очищення продуктів чи раковини.

Фільтри зворотного осмосу

Важливо подбати і про чистоту води, яка буде текти з крана, ще на етапі ремонту. Забезпечити себе чистою та питною водою можна за допомогою фільтрів зворотного осмосу. Щоправда, варто враховувати, що для їхньої роботи може знадобитись розетка.