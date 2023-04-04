Активно почав використовувати штучний інтелект український застосунок для оренди житла Bird від компанії ЛУН. Відтепер всі власники та орендарі можуть скористатись чарівною кнопкою, яка перетворює квартиру навіть з найгіршим ремонтом у помешкання в скандинавському стилі.

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Як штучний інтелект змінює старі квартири

ШІ відтепер може легко перетворити вашу стару квартиру в стильні ілюстрації, які слугуватимуть натхненням для змін. Ці картинки можуть допомогти як власникам помешкань покращити стан квартири, так і орендарям віднайти позитивну сторону у не надто привабливих домівках.

Фото Bird

Фото Bird

Протестувала нову функцію редакція The Village Україна на помешканнях, які здають в оренду в Києві. Випробувати кнопочку може кожен охочий під час перегляду оголошень у застосунку. Розробники також додали до версії "Скандинавія" кумедну кнопку "з килимами", де користувачі можуть побачити інтер'єр в інтерпретаціях бабусі.

Штучний інтелект оновлює простір зі збереженням геометрії та наповненням. Відтак у проєктах з'являється паркетна дошка замість ламінату, багато зелені, картини, килими та інші деталі. Водночас ШІ пропонує і позбутись зайвих деталей, фігурних фасадів чи максималістських ручок до меблів, які нагромаджують простір.

Фото Bird

Фото Bird

Працює програма з вихідними фото інтер'єрів: вона обробляє дані за допомогою алгоритмів машинного навчання, аналізує кольорову гаму та функціональність інтер'єру, а тоді пропонує редизайн. Для цього штучному інтелекту потрібно всього 30 секунд.

Фото Bird