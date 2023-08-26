Для спальні потрібно не так багато речей, щоб нам було комфортно. Та про важливість деяких предметів ми навіть не замислюємось – ось п'ять найпотрібніших зі списку.

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Тумба

Дехто вважає тумбу простим доповненням до спальні, як декор, та насправді вона вкрай необхідна.

Тумби неймовірно функціональні та є чудовим місцем для зберігання найнеобхідніших речей. Саме тому їх дуже часто ставлять біля ліжка.

Дзеркало в повний зріст

Якщо у вас буде таке дзеркало, то готуватися вранці буде значно легше. Не треба буде бігати з кімнати в кімнату, щоб побачити себе з голови до пʼят.

Настінний декор

Як би це дивно не було, настінний декор виконує важливу роль у спальні. Найчастіше це улюблені картини та фотографії власні й рідних.

Нащо потрібен улюблений декор? Дивлячись на нього, люди відчувають позитивні емоції, розслаблення та щастя.

Кімнатні рослини

Рослини необхідні з кількох причин. Крім того, що вони виглядають дуже красиво, то ще й можуть справді оживити простір. Також їхня функція — очищення повітря, що вкрай важливо у місці, де ви спите.