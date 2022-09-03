Водночас у номінальному вираженні ціни на житло зросли на 14,45% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Велика різниця між номінальними та реальними цифрами пов'язана з інфляцією в країні. У липні 2022 року загальнонаціональний рівень інфляції підскочив до 21,5% проти 2021 року.

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Попит залишається стійким, але будівельна активність продовжує падати

За даними Global Property Guide, у порівнянні з першим кварталом 2022 року реальні ціни на житло у латвійській столиці знизилися на 6,1%. Це потягнуло за собою підвищення попиту. Паралельно аналітики відзначають, що місцевим житлом цікавляться іноземці, які в'їжджають в країну після ослаблень обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Зараз на них припадає близько 70% усіх операцій із нерухомістю.

За даними Ober Haus, загальна кількість квартир, збудованих у Ризі скоротилася на 10% у річному обчисленні.

Нагадаємо. У червні 2022 року Центральне статистичне управління Латвії зафіксувало ріст собівартості будівництва на 21,9% у порівнянні із минулим роком.

Аналітики додають, що купити квартиру у Ризі (площею 120 метрів квадратних) можна за 334 680 євро. Водночас місячна вартість оренди становить в середньому 1 132 євро. Це означає, що помірна прибутковість від здачі житла в оренду складає 4,1%.