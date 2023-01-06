Цей крок разом із введеною у місті системою штрафів має спонукати власників відреставрувати будинки, які руйнуються без належного догляду.
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Якою є ціль румунської влади
Ініціатива здійснюється у старовинному місті Бреїла, що було засноване ще у V столітті. Воно вирізняється унікальним плануванням та історичними будівлями. Минулого року місцевий муніципалітет створив управління з реставрації фасадів пам’яток історичного центру, який простягається на 160 гектарів. Це переважно будівлі ХІХ – першої половини XX століття.
Чимало з історичних будівель перебувають в аварійному стані. При цьому міська влада має небагато механізмів впливу на приватних власників.