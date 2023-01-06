Этот шаг вместе с введенной в городе системой штрафов должен побудить владельцев отреставрировать разрушающиеся дома без надлежащего ухода.

Читайте также На какие квартиры будет спрос в 2023 году: прогноз девелопера

Какова цель румынской власти

Инициатива осуществляется в старинном городе Бреила, основанном еще в V веке. Он отличается уникальной планировкой и историческими зданиями. В прошлом году местный муниципалитет создал управление по реставрации фасадов памятников исторического центра, простирающегося на 160 гектаров. Это в основном строения XIX – первой половины XX века.

Многие из исторических зданий находятся в аварийном состоянии. При этом городские власти имеют немного механизмов влияния на частных собственников.

К примеру, в 2019 году мэр Виорель Драгомир освободил от налогов владельцев недвижимости, начавших реставрацию зданий. Зато покинувших жилье ожидали в 5 раз более высокие налоги.

Это дало первые результаты. Если в прошлом году количество заброшенных исторических зданий в частной собственности составляло 52 объекта, сейчас оно сократилось до 50. Планируется, что в этом году, кроме 500-процентных налогов, с владельцев будут взимать штраф до 30 тысяч лей (6 тысяч евро)