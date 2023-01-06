Этот шаг вместе с введенной в городе системой штрафов должен побудить владельцев отреставрировать разрушающиеся дома без надлежащего ухода.
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Какова цель румынской власти
Инициатива осуществляется в старинном городе Бреила, основанном еще в V веке. Он отличается уникальной планировкой и историческими зданиями. В прошлом году местный муниципалитет создал управление по реставрации фасадов памятников исторического центра, простирающегося на 160 гектаров. Это в основном строения XIX – первой половины XX века.
Многие из исторических зданий находятся в аварийном состоянии. При этом городские власти имеют немного механизмов влияния на частных собственников.