Спроба зберегти старе місто: у Румунії суттєво підвищили податок на закинуте житло

На початку 2023 року влада міста Бреїла, що у Румунії, оголосила про підвищення податку на закинуте житло. Власникам 50 невідремонтованих будівель загрожує нарахування податків за відсотковою ставкою в розмірі 500% на рік.

Цей крок разом із введеною у місті системою штрафів має спонукати власників відреставрувати будинки, які руйнуються без належного догляду.

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Якою є ціль румунської влади

Ініціатива здійснюється у старовинному місті Бреїла, що було засноване ще у V столітті. Воно вирізняється унікальним плануванням та історичними будівлями. Минулого року місцевий муніципалітет створив управління з реставрації фасадів пам’яток історичного центру, який простягається на 160 гектарів. Це переважно будівлі ХІХ – першої половини XX століття.

Чимало з історичних будівель перебувають в аварійному стані. При цьому міська влада має небагато механізмів впливу на приватних власників.

Приміром, у 2019 році мер Віорель Драгомир звільнив від податків власників нерухомості, які почали реставрацію будівель. Натомість на тих, хто покинув помешкання очікували у 5 разів вищі податки.

Це дало перші результати. Якщо торік кількість занедбаних історичних будівель у приватній власності становила 52 обєкти, зараз вона скоротилася до 50. Планується, що цього року, крім 500-відсоткових податків із власників будуть стягувати штраф до 30 тисяч лей (6 тисяч євро)