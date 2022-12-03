Важливо, що у кожному із представлених комплексів раніше проживали видатні актори Голлівуду. Зараз у будівлях виконаний сучасний ремонт.

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Patio del Moro

Найзначнішою з чотирьох пропозицій є комплекс Patio del Moro, у якому проживали Чарлі Чаплін, Полетт Годдар, Гамфрі Боґарт та Джоан Фонтейн. Сам об'єкт, спроєктований у 1920-х роках, внесений до Національного реєстру історичних місць.

Загальна площа комплексу 866 метрів квадратних. Тут облаштовано 7 квартир з арочними вікнами, високими стелями, французькими дверима та паркетом. З оздоблення слід відзначити ковані елементи, які зустрічаються як в інтер'єрі дому, так і на розкішній терасі.

Історична власність, оцінена у 7,425 мільйона доларів. Окрім того, на власність розповсюджується закон Міллса, який дозволяє містам укладати контракти із власниками історичних споруд. Такі контракти передбачають зниження податків в обмін на гарантію збереження нерухомості.

Що пропонують покупцям у Patio del Moro – ​Фото Epic Drone Tours

Hollywood Hills

Такі ж пільги поширюються на житловий комплекс Hollywood Hills. Інвесторка придбала тут апартаменти Las Orchideas. У 2020 році сума угоди становила 12,5 мільйонів. Зараз вона підвищила цінник до 13 мільйонів доларів.

Будівля спроєктована у 1929 році Вілфредом Баклендом за зразком андалузького села на узбережжі Іспанії. Загалом тут є 9 квартир різних конфігурацій.

Поряд зі старовинними деталями (гіпсовими балками, паркетною підлогою та камінами) в апартаментах міститься сучасна побутова техніка. Також кожна квартира має приватну терасу, внутрішній дворик з садом або балкон.

Особливості Hollywood Hills – Фото Epic Drone Tours

Hillcrest Terrace

Третій об'єкт – це Hillcrest Terrace, який займає ділянку площею 1 567 квадратних метрів. Він складається з шести будинків, зведених у 1912 році.

У кожному блоці виконаний акуратний ремонт. Тут зберегли паркетні підлоги, ліпнину на стінах, балки та каміни. Із сучасних приладів – індивідуальна система опалення, вбудовані пральна машина та сушарка.

Серед додаткових зручностей власності, яку можна придбати за 5,85 мільйона доларів, 5 гаражів, сауна, а також доступ до приватного парку.

Котеджі Hillcrest Terrace – Фото Epic Drone Tours

California Dreams

Завершує цю колекцію група котеджів, розташованих поруч із пляжем Веніс-Біч. Кожен із них оцінений у 6 мільйонів доларів.

У кожному з шести відремонтованих помешкань відреставрували дерев'яну підлогу, осучаснили кухню та встановили систему кондиціонування та опалення. До послуг майбутніх власників критий гараж, сад та затишний внутрішній дворик.

Зручності у будинку California Dreams / Фото Epic Drone Tours