2020 год оказался сложным и непредсказуемым. Коронакризис и длительный карантин повлияли на все сферы жизни и не обошли рынок недвижимости. Впрочем, эксперты ожидают, что в 2021 году цены не недвижимость в Украине могут вырасти на 10-15%.

Сайт 24 канала рассказывает, что будет с ценами и спросом на недвижимость в 2021 году.

Читайте также Всплеск на рынке загородной недвижимости: что покупают украинцы и сколько платят

Что будет с ценами на недвижимость

По данным Государственной службы статистики, за 11 месяцев прошлого года застройщики возвели почти на 18% меньше жилья, чем за тот же период 2019 года. При этом средняя цена квадратного метра выросла на 6,5%. Что сопоставимо с показателями инфляции

Игорь Тихонов, председатель правления Кредитвест банка, говорит, что рост цен на жилье в 2021 году ускорится благодаря нескольким фундаментальным факторам. Так, снижение темпов строительства автоматически приведет к сокращению объема предложения на рынке и будет стимулировать ускорение роста цен.

Главным, на мой взгляд, драйвером роста цен на недвижимость в 2021 году станет активизация ипотеки. Рост этого сегмента кредитования наблюдался уже в прошлом году на фоне снижения ставок. В нынешнем году есть все основания прогнозировать резкий всплеск ипотечного кредитования,

– отметил Тихонов.

По его мнению, это даст серьезный толчок рынку и повысит спрос на жилье на вторичном рынке. Следом за ним потянется и первичный. В результате рост цен на жилую недвижимость видится неизбежным. И, скорее всего, динамика будет опережать показатели инфляции, а по итогам года стоимость квадратного метра вырастет на 10-15%.

Эксперты считают, что велика вероятность того, что стоимость жилья вырастет, но это может коснуться в основном объектов комфорт и бизнес-класса.

"Эконом" может стать дешевле еще на 3-5% в долларовом эквиваленте. "Премиум" останется на прежнем уровне, но не стоит ждать в следующем году выход на рынок новых проектов,

– рассказала Ангелина Деревлева, эксперт рынка недвижимости.

Также будут расти расходы на благоустройство. Например, в бизнес-классе, в крупных комплексах (высотное строительство, без учета внешних сетей) затраты могут составлять до 8% от себестоимости строительства. Эта тенденция распространится и на комфорт-класс.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук и независимый эксперт, добавил, что в долларовом эквиваленте цены на недвижимость будут снижаться. Однако из-за девальвации гривны не исключен рост цен в гривнах.

Для инвесторов вложение в недвижимость позволят сохранить деньги от инфляции и возможного банкротства банков. Тем не менее, стоимость содержания жилья будет расти из-за увеличения коммунальных тарифов и налогов. Цены за аренду жилья будут оставаться на низком уровне. Поэтому доходность от вложений в недвижимость снизится,

– пояснил Хмелевский.

Георгий Курбанов, СЕО Svitsoft, AdSaver, отметил, что в 2021 году рынок недвижимости будет оставаться все также стабильным.

К тому же, в стране и в Киеве в частности сохраняется дефицит жилой площади. Реальные потребности еще далеко не удовлетворены ни в столице, ни в регионах. Все, конечно, ждут ипотечное кредитование, ведь это денежная лавина, которая обвалится на этот рынок. Это сильно увеличит темпы строительства и особенно положительно скажется на регионах,

– говорит Курбанов.



В 2021 году спрос на недвижимость сравняется с предложением / Фото Unsplash

Каким будет спрос на недвижимость

Александр Хмелевский считает, что локдауны обескровили экономику Украины. Часть предприятий обанкротилась, а люди потеряли работу, потратили часть сбережений. Стимулирующие меры со стороны правительства оказались недостаточными и неэффективными, поэтому в 2021 году спрос на недвижимость будет продолжать падать.

Виктория Нерода, эксперт рынка недвижимости, отметила, что в пригороде Киева в 2021 году покупательский спрос будет сконцентрирован в основном на малоэтажных объектах повышенной комфортности. При этом важным для покупателя станет надежность компании-застройщика, его финансовая прочность, применяемая бизнес-модель, а также планы компании по строительству новых очередей ЖК.

В 2021 году более 60% спроса в пригороде столицы будет сконцентрировано на объектах повышенной комфортности, преимущественно новых форматов. При этом покупатель будет обращать внимание не только на качество будущего жилого комплекса, а еще и на репутацию и финансовые возможности застройщика. Наличие у застройщика собственных средств в размере до 70% от сметной стоимости строительства станет дополнительной гарантией надежности вложений в строящийся объект,

– резюмирует Виктория Нерода.

Виктория Погасий, директор по маркетингу жилого комплекса BASA City, отметила, что сокращение объемов строительства приведет к тому, что спрос и предложение достигнут своего баланса, а в отдельных сегментах, например, на объектах повышенной комфортности (новых форматов жилья), спрос может превысить предложение на 10-15%.

В 2021 году спрос в основном будет сконцентрирован на объектах новых качественных форматов жилья, строительство которых рассчитано на 3-7 лет с поэтапным строительством 2-3 пусковых очередей, и в которых уже практически завершено строительство первой очереди,

– рассказала она.