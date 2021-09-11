Пентхаус в центрі Манхеттену викликає бурю емоцій та захоплення. Приватний ліфт веде до розкішної вітальні, де мешканців зустрічає сліпуча панорама на неймовірне місто.

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Площа квартири вражає – майже 800 квадратних метрів. Тут є шість спалень та сім повноцінних ванних кімнат. Від облаштування простору також захоплює дух: сучасна кухня, мармурова підлога та вишукані меблі. Ця квартира ідеально підходить для стильного прийому гостей.

Шикарна квартира / Фото loveproperty

Основна спальня має великі вікна, з яких чудово видно бавовняні хмари, що висять над мегаполісом. Весь пентхаус має 70 квадратних метрів скла.

Неймовірна розкіш / Фото loveproperty

У вежі є приватний ресторан, критий басейн, ексклюзивний фітнес-центр зі студією йоги, сауна, парильні та масажна кімната. До переліку зручностей також входить тераса, кінотеатр, більярдна і навіть ігрова кімната для молоді. Пентхаус виставлений на продаж за 169 мільйонів доларів.

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