Будинок у Гленеден-Біч доступний за 799 тисяч доларів. Різкі та суворі форми житла роблять його справді особливим та незвичайним на цій тонкій ділянці берегової лінії.

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"Ванна кімната – весела, з кумедними маленькими раковинами. На перший погляд здається, що ви повинні повзти по драбині, щоб дістатися до душу. Я називаю це твором мистецтва на піску", – ділиться агентка з лістингу Карла Куленбек.

Задня частина будинку / Фото Central Coast Photography

Будинок розташований у районі Салішан, який відомий будинками на узбережжі уздовж 12-кілометровго пляжу. Та саме це житло знають усі.

Тут зможе жити не кожен / Фото Central Coast Photography

"Загалом тут є шість або сім дуже унікальних будинків, з якими люди можуть ідентифікувати себе. Ймовірно, середній будинок має площу від 200 до 300 квадратних метрів, та цей менший. Це ідеальне місце для відпочинку", – розповідає Карла.

Короткострокова оренда заборонена в цьому районі, тому покупець, найімовірніше, використовуватиме нерухомість як другий дім.

Будинок розташований на узбережжі Тихого океану / Фото Central Coast Photography