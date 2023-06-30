Дом в Гленеден-Бич доступен за 799 тысяч долларов. Резкие и строгие формы жилья делают его действительно особенным и необычным на этом тонком участке береговой линии.

Обратите внимание В чем разница между жильем комфорта и бизнес-класса: объясняем на примерах

Интерьер тоже шокирует

"Ванная комната – веселая, с забавными маленькими раковинами. На первый взгляд кажется, что вы должны ползти по лестнице, чтобы добраться до души. Я называю это произведением искусства на песке", – делится агент по листингу Карла Куленбек.

Задняя часть дома / Фото Central Coast Photography

Дом расположен в районе Салишан, который известен домами на побережье вдоль 12-километрового пляжа. И именно это жилье знают все.

Здесь сможет жить не каждый / Фото Central Coast Photography

"В общей сложности здесь есть шесть или семь очень уникальных домов, с которыми люди могут идентифицировать себя. Вероятно, средний дом имеет площадь от 200 до 300 квадратных метров, и это меньше. Это идеальное место для отдыха", – рассказывает Карла.

Краткосрочная аренда запрещена в этом районе, поэтому покупатель, скорее всего, будет использовать недвижимость как второй дом.

Дом расположен на побережье Тихого океана / Фото Central Coast Photography