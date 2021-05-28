Незвичайні кімнатні рослини, які піднімуть настрій: ТОП-3

Живі рослини в інтер'єрі мають мільйони шанувальників у всьому світі. Крім того, вони вважаються трендом в інтер'єрі.

Але завжди хочеться прикрасити дім чимось оригінальним. Про три цікавих і незвичайних варіанти, які потішать око і піднімуть настрій, – читайте нижче.

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1. Трахіандра

Цей сукулент має незвичайну форму. Довгі плоскі пластини закручуються у кучері й притягують увагу. Як тільки не називають цю рослину: вермішель, штопорна трава, щупальця медузи та ін.

Рослина буває кількох видів. Залежно від цього догляд може відрізнятися. Комфортна температура для трахіандри становить +18 градусів Цельсія. Рослина не любить надлишок вологи, тому слід наливати воду в блюдце під горщиком, а через кілька хвилин злити рідину, яка не вбереться в ґрунт.

Трахіандра – рослина, яка здивує багатьох / Фото gardennews

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2. Тілландсія

Ефектна рослина з сімейства Бромелієвих, яку також називають тропічною зіркою. Її неймовірне рожеве суцвіття сподобається кожному. Але й це не все: вона випускає фіолетові квіти. Всі вони цвітуть по черзі. Тілландсія вибаглива в догляді: періодично її необхідно занурювати у воду кімнатної температури або ж рясно обприскувати. Важливо використовувати для цього воду без хлору.

Тілландсія – дуже красива й ефектна рослина / Фото flowersadvice

3. Стапелія строката

Ще одна кімнатна рослина, яка точно здивує ваших гостей. Стапелія строката – сукулентна рослина з м'ясистими пагонами. Її квіти нагадують строкату зірку. У стапелії є один важливий нюанс, який потрібно знати власникам, – рослина має неприємний аромат. Це пов'язано з тим, що квітку запилюють мухи. У літню пору квітці підійде температура 22 – 26 градусів Цельсія, в холодні місяці – не вища, ніж 15 градусів Цельсія. Частого поливу вона не вимагає – одного – двох разів на тиждень буде достатньо. У найхолодніші місяці можна відмовитися від поливу.

Стапелія строката нагадує зірку / Фото botanichka