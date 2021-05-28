Но всегда хочется украсить дом чем-то оригинальным. О трех интересных и необычных вариантах, которые порадуют глаз и поднимут настроение, – читайте ниже.

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1. Трахиандра

Этот суккулент обладает необычной формой. Длинные плоские пластины закручиваются в кудри и привлекают внимание. Как только не называют это растение: вермишель, штопорная трава, щупальца медузы и пр.

Растение бывает нескольких видов. В зависимости от этого уход может отличаться. Комфортная температура для трахиандры составляет +18 градусов Цельсия. Растение не любит переизбыток влаги, поэтому следует наливать воду в блюдце под горшком, а через несколько минут слить жидкость, которая не впитается в грунт.

Трахиандра – растение, которое удивит многих / Фото gardennews

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2. Тилландсия

Эффектное растение из семейства Бромелиевых, которое также называют тропической звездой. Его невероятное розовое соцветие понравится каждому. Но и это не все: оно выпускает фиолетовые цветы. Все они цветут по очереди. Тилландсия прихотлива в уходе: периодически ее необходимо погружать в воду комнатной температуры или же обильно опрыскивать. Важно использовать для этого воду без хлора.

Тилландсия – очень красивое и эффектное растение / Фото flowersadvice

3. Стапелия пестрая

Еще одно комнатное растение, которое точно удивит ваших гостей. Стапелия пестрая – суккулентное растение с мясистыми побегами. Его цветы напоминают пеструю звезду. У стапелии есть один важный нюанс, который нужно знать владельцам, – растение имеет неприятный аромат. Это связано с тем, что цветок опыляют мухи. В летнее время цветку подойдет температура 22 – 26 градусов Цельсия, в холодные месяцы – не выше 15 градусов Цельсия. Частого полива он не требует – одного – двух раз в неделю будет достаточно. В самые холодные месяцы можно отказаться от полива.

Стапелия пестрая напоминает звезду / Фото botanichka