Ви можете поєднати синій з білим, і це буде вишукано та класично. Та як щодо блакитного з оранжевим? Дизайнери кажуть, що це нетипове поєднання насправді дуже гармонійне.

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Насичений блакитний та оранжевий

Блакитні книжкові стелажі з помаранчевими акцентами / Фото LH Designs

Динамічний дует насичено-блакитного та оранжевого, на перший погляд, може здатися дивним. Та якщо використовувати саме ці два відтінки (не світліші й не темніші), то вони створять гарний збалансований акцент у нейтральній кімнаті.

Бордовий і блідо-жовтий

Бордові кухонні шафи на тлі пастельно-жовтих стін / Фото deVOL Kitchens

Це вдала колірна комбінація, яку часто використовували в класичній англійській кухні, і про яку вже давно забули. Дизайнери нагадують: поєднуйте теплий піщано-жовтий з насиченим і глибоким бордовим. Це поєднання, що додає характеру та глибини.

Пудровий і оливковий

Пудровий диван із сидіннями оливкового відтінку / Фото TROVE від Studio Duggan

Поєднання різних відтінків рожевого та зеленого викликає думки про весну, але насправді така комбінація є всесезонною. Особливо якщо обрати вишукані відтінки цих тонів, яких насправді є безліч. Дизайнери називають пудровий та оливковий, а також темно-рожевий та фісташковий.