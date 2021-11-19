К счастью, сегодняшний тренд на минимализм призван сократить время на уборку, снизив количество поверхностей и непрактичных материалов. Однако в некоторых дизайнах до сих пор сохранились детали, накапливающие пыль и грязь. Рассказываем, что это и чем заменить.

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1. Вместо жалюзи на кухне – римские шторы

Римские шторы на кухне / Фото Pinterest

Римские шторы шьют из ткани, которую можно стирать, поэтому проблем с тем, как их чистить практически нет. К тому же, их поверхность не так сильно накапливает на себе кухонный жир и пыль.

Очистить жалюзи, долго находившиеся в горизонтальном положении, – это настоящий вызов. Протирать придется каждую полоску, на что уйдет много времени, а результат продержится не больше месяца.

2. Вместо плинтуса – "голая" стена

Стена без декора – более практичный вариант / Фото Pinterest

Да, это действительно эстетическое решение. Особенно в классических интерьерах со стенами, для которых выбраны изысканные цвета. Но следует помнить, что каждая деталь – это дополнительное место для сбора пыли. Соответственно – дополнительная энергия, затраченная на уборку.

3. Вместо фактурного кухонного фартука – гладкая поверхность

Фактурная поверхность быстро загрязняется / Фото Pinterest

Чем больше швов – тем чаще придется их протирать. Если вы этого не хотите – выберите более практичный – гладкий фартук над зоной умывальника и кухонной плитки.

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4. Вместо цветного матового фасада – дерево

Цветные фасады часто используются дизайнерами в современных проектах. Некоторые эксперты даже называют их трендом 2021 – 2022 годов. Но если мы говорим об аспекте практичности – лучше отдать предпочтение дереву.

Дело в том, что на матовых цветных поверхностях (особенно черных) видно каждый отпечаток пальца, каждую каплю жира и даже наименее заметные брызги воды. Деревянные фасады же все аккуратно замаскируют. И вы сможете протирать их как можно реже.

5. Вместо бумажного – металлический плафон

Какой плафон выбрать / Фото Pinterest

Модные подвесные китайские фонарики действительно красивы и ненавязчивы, а доступная цена делает их отличным выбором для тех, кто хочет сэкономить при оформлении дома. Но металлический плафон все же более простой в очистке – достаточно лишь протереть гладкую поверхность.

6. Замените тюль на открытое пространство

Открытое окно "освежит" пространство / Фото Pexels

Тюль – дополнительный текстиль, который (даже если вы этого не замечаете) быстро загрязняется. Эксперты сходятся во мнении, что их следует стирать не реже 2-х раз в год. Если это не доставляет вам особых хлопот и вам комфортнее с прикрытым окном – смело оставляйте этот элемент.

Если же стирка и утюжка вам не по душе – отказывайтесь от этого решения. Тем более современные интерьеры способствуют этой идее.

7. Вместо душевой кабины – перегородка

Перегородка в ванной / Фото Pinterest

Душевые кабинки часто выходят из строя: в них образуются трещины и застаивается вода. И это даже без факта, что такой вариант считается устаревшим.

И самое главное – это не призыв отказываться от нравящихся идей, а предупреждение, которое может уберечь вас от необдуманного шага.