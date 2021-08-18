Ніколас Кейдж залишився без будинку через гучний податковий скандал: що трапилося

Голлівудський актор Ніколас Кейдж залишився без розкішного будинку у Лас-Вегасі (США). Об'єкт був виставлений на продаж понад 10 років тому через проблеми з податками у зірки.

Всі ці роки актор намагався викупити нерухомість, однак тепер у неї новий власник. Як виглядає особняк – дивіться далі.

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Що трапилося

Ніколас Кейдж купив особняк у Лас-Вегасі у 2006 році. За нерухомість він заплатив 8,5 мільйона доларів (43 мільйони гривень за курсом на той час). У 2009 році спалахнув скандал: актора звинуватили в ухилянні від сплати 14 мільйонів доларів податків. На особняк було накладено арешт, проте Кейдж намагався викупити нерухомість.

Ніколаса Кейджа звинуватили в ухилянні від сплати податків / Фото The New York Post

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Що відомо про продаж об'єкта

Особняк площею 1,3 тисячі квадратних метрів був проданий влітку 2021 року. Кейдж позбувся можливості викупити будинок. Ім'я нового власника зіркової нерухомості не розкривається. Сума угоди склала 6 мільйонів доларів (160 мільйонів гривень). У будинку є простора вітальня з великими вікнами, 7 спалень, робочий кабінет, кінозал, кімната для гри в більярд.

Крім будинку в Лас-Вегасі, Ніколас Кейдж позбувся житлових об'єктів у Новому Орлеані та Каліфорнії.

Як виглядає колишній будинок Ніколаса Кейджа / Фото Realtor.com: